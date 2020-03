L'indizio sulla conferma di Gattuso (che merita di restare)

Non si parla più di futuro per Rino Gattuso. Troppo importante il presente per concentrarsi su ciò che accadrà a giugno. Sappiamo tutto del contratto. Sappiamo anche il peso che hanno avuto certe parole e certi pensieri dell'allenatore sul rinnovo ormai prossimo di Mertens. "Tanta roba" aveva detto Gattuso parlando del belga. Un elogio pubblico dopo quello privato.

De Laurentiis si era confrontato anche con Ringhio Star - come lo ha chiamato nel giorno della presentazione - nei giorni dei dubbi sul futuro di Mertens. Non è un caso che il rendimento attuale, gli ultimi gol e la sintonia scoppiata con Mertens abbiano spianato la strada al domani ancora in azzurro di Dries. Un indizio, l'influenza dell'allenatore sulla firma imminente, che fa pensare ad una conferma di Gattuso sulla panchina del Napoli. Epilogo, eventualmente, che non sorprenderebbe: per il suo lavoro, per i risultati ottenuti, Gattuso merita di restare.