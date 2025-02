La frase di Conte smentita dal mercato: se lo aspettava già?

Parlando in conferenza stampa alle porte del mercato, dopo Napoli-Venezia, Antonio Conte aveva chiesto al suo Napoli di non fare danni e di non indebolirsi. Probabilmente già aveva sospettato quello che poi sarebbe accaduto, ovvero l’addio di Kvaratskhelia e l’assenza di un reale sostituto. Dopo il mercato di gennaio, sarà un caso oppure no, il Napoli ha incrociato le prime difficoltà. Prima pareggia contro la Roma con vittoria sfiorata solo nel finale e poi rimedia un altro pari contro l’Udinese.

La notte del Maradona apre a diverse riflessioni. Se prima era Kvara il titolare con Neres primo sostituto, adesso c’è il vuoto alle spalle del brasiliano. Non un vuoto numerico, sia chiaro, ma Okafor al momento, come Conte ha confermato, non è ancora pronto per poter essere subito determinante, e anche Raspadori, Simeone e Ngonge continuano a fare fatica. L’infortunio di Spinazzola, poi, ha ricordato a tutti il motivo per cui il Napoli aveva puntato su Danilo, duttile centrale capace di giocare anche come terzino. Anche per questo motivo il Napoli ha raccolto due punti in due partite. Perché dalla panchina non è arrivata la spinta necessaria.