La Juve non libera subito Danilo? ADL ha già pronte due alternative

Danilo è il primo obiettivo di mercato del Napoli per la difesa, ma dato che la Juventus al momento non sembra intenzionata a liberarlo gratis, ecco che il club De Laurentiis lavora anche ad altri obiettivi per la ripresa del campionato. La priorità del Napoli infatti è quella di regalare a Conte subito un nuovo centrale.

Oltre al brasiliano, che potrebbe comunque arrivare mai in estate, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa altri due nomi per l’immediato per colmare la necessità tecnica: Luiz Felipe che aspetta essendo svincolato, ma anche Ismaijli dell'Empoli che va in scadenza di contratto a giugno ed è un'opportunità. Sono loro le prime due alternative al brasiliano.