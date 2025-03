La missione di Lukaku: interrompere il digiuno, il Napoli non vince dal suo ultimo gol

Il Napoli in vista della sfida di domani contro la Fiorentina spera di ritrovare Romelu Lukaku. Il belga proverà a interrompere proprio al Maradona un digiuno di 43 giorni, gli stessi della squadra di Conte senza vittoria. Lo scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, sottolineando che risale alla data della vittoria sulla Juventus. Da allora il Napoli non è più riuscito a vincere: 4 pareggi e una sconfitta, ma l’1-1 con l’Inter ha restituito entusiasmo e la consapevolezza di aver superato il momento difficile.

In crescita è apparso pure Lukaku. Elogiato dallo stesso Conte: "Credo sia stata la sua miglior prestazione da quando gioca qui", ha detto il tecnico del Napoli ed i idestini del Napoli e Lukaku sono strettamente collegati: "Se lui è dominante, lo siamo anche noi". Autore di 9 reti e 7 assist, ora c'è bisogno di accelerae: il binomio dovrà funzionare alla perfezione nelle ultime 11 partite del campionato per cullare i sogni tricolori e bisognerà cominciare proprio contro la Fiorentina. Il Napoli non può fallire per restare in scia ed evitare di farsi riprendere da quelle dietro.