Lang prende posizione sul futuro: ha spiegato a Manna la sua priorità

Noa Lang ha espresso al Napoli la sua chiara volontà: quella di restare in azzurro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle voci di mercato che hanno riguardato l'olandese: "Un diesel. Ma anche un diesel da quasi 30 milioni (25+3): l’investimento firmato per acquistarlo dal Psv ha alimentato il dibattito sulle difficoltà di integrazione tecnico-tattica dall’Olanda all’Italia, ma poi Noa ha dimostrato di avere stoffa e colpi. Salvo arrendersi di nuovo alla realtà della panchina alla vigilia della Supercoppa: tutto normale, in un gruppo dove nessuno ha il posto assicurato come confermano gli illustri casi Politano e Buongiorno.

E tutto mercato, con l’inizio della sessione invernale: dalla Turchia è venuto fuori il retroscena di una discussione dei suoi agenti con il Galatasaray, ma Noa ha spiegato al Napoli che la sua priorità è continuare esattamente dov’è. Non vuole andare via e il ds Manna ha ribadito che non è in vendita. Ma gli scenari, beh, continuano a essere aperti, quello sì: ecco perché la partita di oggi e il ritorno in campo dall’inizio contro il Verona avranno un significato ancora più forte e intenso".