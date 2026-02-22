Cosa fa ADL dopo questo furto? Alvino precisa: “Vi dico come si è mosso in queste ore”
Dopo gli ennesimi errori arbitrali ai danni del Napoli, in molti si aspettavano un duro intervento pubblico del presidente Aurelio De Laurentiis, ma così non è stato. Nonostante il silenzio verso i media, però, il patron azzurro si è già mosso sotto traccia per protestare contro questa situazione sfavorevole. A dare aggiornamenti è stato il giornalista Carlo Alvino, che sul suo profilo Instagram ha riportato quanto segue:
"Il Napoli è stanco di subire ed alza la voce! Manna a nome della società ci ha messo la faccia e si è fatto sentire ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa, il presidente De Laurentiis, come sempre ha fatto quest’anno e non derogherà neanche stavolta, preferisce il contatto diretto con i vertici del calcio italiano ai quali ha manifestato tutto il suo disappunto (uso un eufemismo) per quanto sta accadendo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro