Largo Maradona, la reazione dei commercianti: "Pronti a coprire volto del murale"

vedi letture

A Napoli monta la protesta dei commercianti del Largo Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Dopo un blitz della Polizia Locale, con multe e sequestri ai danni delle attività della zona, i negozianti hanno deciso di reagire con una serrata simbolica, chiudendo l’accesso all’area dedicata al Pibe de Oro.

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, l’ingresso di via De Deo, dove sorge il celebre murale, è rimasto off-limits per tutta la giornata di ieri e lo sarà molto probabilmente anche oggi. A guidare la protesta è Antonio Esposito, detto “Bostik”, titolare del bar La Bodega de D10S: “Abbiamo chiuso l’accesso al murale da ieri e lo stesso faremo anche oggi. Nelle prossime ore stiamo pensando di coprire Maradona.”