Quando De Bruyne segna, torna in mente la frase che disse al suo arrivo

Altro gol per Kevin De Bruyne. Questa volta il centrocampista del Napoli ha segnato una doppietta in nazionale che si va ad aggiungere alle tre reti già realizzate in campionato e tutte in trasferta con la maglia azzurra. In totale undici partite, dodici gol dall'inizio dell'anno comprese quelle realizzate sempre in nazionale oltre che in azzurro. Tutte le volte che segna De Bruyne tornano in mente le sue parole al momento della presentazione e la motivazione principale alla base della sua decisione estiva di lasciare il City e di trasferirsi al Napoli, nonostante ci fossero anche offerte dall'altra parte del mondo, come ad esempio in America.

De Bruyne ha scelto di restare in Europa per dimostrare il proprio valore, perché non si sente ancora un calciatore finito e perché ha ancora tanto da voler dimostrare all'età di 34 anni. Per questo motivo, ad ogni suo gol esulta come fosse l'ultimo, come fosse una rete di una finale Mondiale. Avverte sulle sue spalle il peso delle aspettative sue e degli altri e ogni volta non vuole deludere nessuno. Per ora ci sta riuscendo e sta vincendo la sua scommessa.