Cds annuncia: "Per Conte un recupero lampo per Torino e Psv"

vedi letture

Buone notizie dall'infermeria per Antonio Conte. Matteo Politano no stop: finora non lo ha fermato praticamente nessuno e a quanto pare non ci riuscirà finanche l’infortunio. L'esterno, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, è pronto a tornare subito in campo e ci dovrebbe essere sia sabato col Torino che la prossima settimana in Champions contro il Psv.

"Non uno qualsiasi, per modi e tempi: una lesione muscolare, al gluteo destro, rimediata all’inizio del secondo tempo della partita contro il Genoa. Precisamente: nove giorni fa oggi e tredici sabato, giorno della partita contro il Torino. La prima di due trasferte ravvicinate e molto delicate, considerando anche quella di martedì prossimo a Eindhoven per sfidare il Psv nella terza giornata di Champions", si legge.