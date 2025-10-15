Rientro Lukaku, le ultime: la parola chiave è prudenza
Romelu Lukaku, il recupero procede: serviranno ancora alcune settimane per rivederlo sul terreno di gioco. Questo l'aggiornamento che arriva sulle sulle condizioni del belga riportate dal Corriere dello Sport. L’attaccante prosegue le terapie con l’obiettivo di rientrare appena possibile, ma senza forzare i tempi.
Lo staff medico del Napoli preferisce infatti evitare rischi, consapevole che la stagione è ancora lunga e che Lukaku potrà tornare protagonista solo quando sarà pienamente recuperato. Ricordiamo che dopo il brutto infortunio, il club partenopeo ha deciso di non inserirlo nelle liste UEFA e di campionato, almeno per il momento. Mentre quella del campionato potrà essere aggiornata in qualsiasi momento, la lista UEFA resterà invariata fino a un eventuale passaggio del turno.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
