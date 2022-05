Le prime tre richieste che Spalletti ha fatto ad ADL per la prossima stagione

Aurelio De Laurentiis ha incontrato Spalletti ieri mattina, gettate le basi per la nascita del nuovo Napoli, arrivano le indiscrezioni sulle prime richieste

Aurelio De Laurentiis ha incontrato Spalletti ieri mattina, gettate le basi per la nascita del nuovo Napoli, arrivano le indiscrezioni sulle prime richieste al patron del tecnico azzurro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Spalletti ha già detto e ripetuto alcuni concetti base. Cominciando dal portiere, ruolo per il quale il tecnico vorrebbe la riconferma di David Ospina, il cui agente ha in programma per la prossima settimana un incontro con il club. Discorso simile per Dries Mertens che ha avviato direttamente col presidente la questione rinnovo. Servono giocatori di personalità da inserire, senza perdere quelli che ci sono. Ed ecco che Koulibaly diventa un nodo importante. L’allenatore lo stima moltissimo e vuole che sia il nuovo capitano".