Le ultime sui convocati di Conte: due ceduti ed altri due messi in standby
Sempre meno calciatori a disposizione per Antonio Conte ed il Napoli che domani alle ore 18.00 proverà a battere la Juventus con gli uomini contati. Esclusi Lucca e Lang, Conte ritrova Romelu Lukaku. Il belga andrà in panchina. Sconosciuto il destino di Marianucci e Ambrosino, messi in stand by dal tecnico azzurro. Dall’elenco dei convocati potrà mancare anche il loro nome questo pomeriggio.
Forti i dubbi su Anguissa e Meret: molto probabile la presenza dell'estremo difensore friuliano, molto meno probabile quella del camerunese ancora alle prese con il dolore alla schiena persiste. Da verificare le condizioni di Spinazzola alle prese con delle noie al ginocchio. Una speranza di avere in panchina anche Giovane resiste: oggi farà le visite a Roma, ma il tempo scorre e si capirà poi se il brasiliano ci sarà. A riportarlo quest'oggi è il quotidiano Il Mattino.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro