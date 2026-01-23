Neres verso l'intervento, Gazzetta: "Consulto a Londra, i tempi di recupero"

vedi letture

David Neres va verso l'operazione alla caviglia. La notizia, non ancora ufficiale, è arrivata dopo il consulto che l'esterno brasiliano ha tenuto con l'equipe medica del Napoli e con uno specialista a Londra, dal quale è rientrato nella tarda serata di ieri.

Nelle ultime settimane il brasiliano si è sottoposto a numerose sedute di riabilitazione, ma il dolore non è mai sparito. Così, per risolvere definitivamente la lesione al tendine, Neres verrà operato. Lo stop previsto è di circa due mesi, quindi l'esterno brasiliano potrebbe tornare a disposizione di Conte a cavallo della pausa di marzo per le nazionali. Lo riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.