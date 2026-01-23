Ultim'ora Giovane sta per arrivare! Sky: "Accordo proprio ora anche per lo stipendio"

"Napoli-Giovane: accordo raggiunto anche sullo stipendio del giocatore" si legge sul profilo X di Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Tutto fatto dunque per l'arrivo del talento brasiliano dal Verona. Affare da 20 milioni complessivi.

"Giovane è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha raggiunto poco fa anche l’accordo con il giocatore sullo stipendio che percepirà in Campania. Dopo aver raggiunto l’intesa con il Verona le parti hanno trovato anche l’accordo sull’ingaggio.

Nella trattativa è stato fondamentale il rapporto tra Napoli e gialloblù. Dopo essersi inseriti nei giorni precedenti, gli azzurri hanno superato la concorrenza della Lazio e hanno trovato l’accordo per un’operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni. In questo modo, il Napoli rientra nei limiti imposti dal mercato dopo le partenze in prestito oneroso di Lucca e Noa Lang, con il risparmio sui relativi ingaggi".

