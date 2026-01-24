Non solo Giovane, caccia ad un esterno: tutti i nomi per il secondo acquisto

Sono giorni di riflessione, perché il Napoli - Giovane a parte - prenderà un altro attaccante esterno, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che con le partenze di Lucca e Lang, il reparto va rinforzato: serve un giocatore pronto subito, uno che possa dare una mano in un gennaio ancora folle per numero e intensità degli impegni e in un febbraio che non scherza affatto.

C’è sempre Abde Ezzalzouli del Betis, marocchino 24enne tra i punti di forza della squadra di Pellegrini con strappi, dribbling, uno contro uno continuo ma solo un’offerta importante, tra i 20 e i 25 milioni, potrebbe convincere il Betis a privarsene. Poi ci sono profil già accostati in passato: Jeremie Boga che però non gioca dal 30 novembre, Jadon Sancho che giovedì ha segnato con l’Aston Villa, decidendo la gara di Europa League contro il Fenerbahce. Nell’elenco c’è anche Daniel Maldini dell’Atalanta e - si legge - non è escluso che possa entrarci pure Armand Laurienté che ha nel dribbling e nella velocità i suoi punti di forza. Per ora non c’è stato un contatto diretto con il club emiliano, ma resta un’idea concreta.