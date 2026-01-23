Ultim'ora Schira annuncia: "Cambiaghi il preferito di Conte! Si può fare formula alla Giovane"

E ora dopo Giovane l'esterno. Quello a sinistra. Con un preferito per Conte. Si tratta di Nicolò Cambiaghi, anni 25, del Bologna. Ne parla Nicolò Schira sul suo canale Youtube.

"Tra le seconde scelte, quello più facile da prendere in prestito con diritto di riscatto è Jérémie Boga. Previsti contatti con i suoi agenti, ma anche su Boga ci sono perplessità tattiche: giocatore anarchico, non amatissimo da Antonio Conte.

A Conte piace molto di più Nicolò Cambiaghi, nome che vi ho svelato in esclusiva domenica e che vi confermo. Sono arrivate conferme anche da televisioni e giornali autorevoli. Cambiaghi piace moltissimo anche a Giovanni Manna, che ha già incontrato gli agenti e avviato i dialoghi con il Bologna.

Il Bologna chiede almeno 15 milioni garantiti. Il Napoli, a mercato a saldo zero, può farlo solo con una cessione.

Cambiaghi resta il preferito e il Napoli proverà a incastrare una formula particolare, simile a quella di Giovane. Il Bologna ha bloccato la partenza di Benjamín Domínguez, richiesto da Lecce, Lione, River Plate, Fiorentina e Maiorca. Se non si muove Domínguez, chissà che non si muova Cambiaghi: situazione da seguire".