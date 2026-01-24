Ultim'ora Anguissa salta la Juventus: quando tornerà il centrocampista azzurro

vedi letture

Non è ancora arrivato il momento per rivedere Zambo Anguissa in campo con la maglia del Napoli: il calciatore camerunense, che aveva messo nel mirino la sfida di domani contro la Juventus, resterà fuori per almeno altri 15 giorni, saltando anche la fondamentale gara di Champions League con il Chelsea.

Anguissa è fuori dalla prima metà di novembre, l'ultima gara giocata è contro il Bologna e ha anche saltato la Coppa d'Africa. Il problema muscolare alla coscia è superato, ma per il centrocampista azzurro grava un problema alla schiena presentatosi pochi giorni fa. Difficile dunque vederlo con la Fiorentina, più probabile una convocazione con il Genoa.