Lista Champions Napoli, occhio alle sorprese: possibili 2 esclusioni
Oggi è il giorno della presentazione delle liste Champions League. Il Napoli, così come tutte le altre squadre partecipanti alla massima competizione europea per club, dovrà comunicare i 25 calciatori che saranno a disposizione per la fase a gironi. In casa azzurra resta quindi da definire l’elenco definitivo dei giocatori che prenderanno parte alla competizione.
Lista Champions League: le scelte di Allegri a breve
Marianucci e Giovane sarebbero i principali indiziati a rimanere fuori dalla lista Champions. Favasuli a questo punto potrebbe entrare in lista, lui che per le regole di quella di A è un Under. Di sicuro verrà inserito il nuovo acquisto Badiashile. Una scelta legata alle esigenze della rosa e ai limiti previsti per la registrazione dei calciatori nella competizione UEFA. Le decisioni definitive arriveranno con la consegna ufficiale della lista.
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