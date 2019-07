LIVE - Ancelotti: "Abbiamo più certezze ed un gioco consolidato, faremo meglio dello scorso anno!", Ghoulam: "A Napoli mi sento a casa!"

Premi f5 o ricarica la pagina per aggiornare.

Cosa si prova ad allenare con tuo figlio come secondo? "Ci troviamo bene, è da parecchio che lavoriamo insieme, c'è un rapporto di fiducia molto elevato. Abbiamo uno staff competente e giovane che ha grande entusiasmo".

Per Ancelotti: come ti sei trovato il primo anno nel Napoli? Saremo pronti per vincere lo Scudetto? "Mi sono trovato molto bene, con squadra, città, il centro sportivo. Lo considero un anno di adattamento, vogliamo riuscire a tirare il meglio quest'anno".

Per Ancelotti: che modulo adotterai in campionato e Champions? "Sarà lo stesso dello scorso anno, è rimasto il 4-4-2 tutto l'anno e rimarrà così anche quest'anno, alternando in fase di costruzione. Si parla tanto di sistemi, 4-4-2, 4-5-2, ma i numeri sono legati sono all'aspetto difensivo, quando la squadra non ha la palla. Noi non attacchiamo mai con quattro difensori, a volte tre o due, anche i centrocampo a volte tre o due, a volte gli attaccanti sono quatto. La dicitura del sistema di gioco è legata solo all'aspetto difensivo, si può vedere solo e non sempre in alcune situazioni quando la palla non ce l'hai".

Per Di Lorenzo: a che giocatore ti ispiri? "Non c'è uno in particolare, guardo tutti i più forti e cerco di prendere da loro":

Per Ancelotti: James ricoprirebbe lo stesso ruolo del Bayern? "Non so se arriva, ce lo auguriamo! Lo conosco molto bene, può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, dietro la punta, a destra, anche perchè a noi piace utilizzare le ali pure ma giocatori che giocano dentro al campo anche se sono esterni, il posizionamento eventuale non è problema, è molto adattabile e può giocare in tante posizioni".

Per Ghoulam: ritornerai al top quest'anno? "Bella domanda! Sono molto religioso, solo Dio lo sa! Sto facendo il massimo, ho rinunciato alla Coppa d'Africa per tornare al meglio, spero ci sia una bella stagione davanti a noi, ma la prima cosa sarà fare una bella stagione con il Napoli!"

21.22 - Per Di Lorenzo: come ti stai trovando a Napoli? "Ancora dovrò vivere Napoli per bene, mi sto ambientando con il gruppo ma mi hanno accolto tutti bene, mi sto trovando bene e sono contento di essere qui col Napol!"

Per Ghoulam: cosa pensi del tifo napoletano? "Per me è la settima stagione qui, ho legato particolarmente con la città e la gente, mi sente uno di noi! La fortuna che ho è che la tifoseria napoletana somiglia a quella algerina, mi sento a casa!

Per Ancelotti: quali sono le strategie per il prossimo anno? "Come l'anno scorso, è stato un anno positivo ma nella seconda parte della stagione poteva andare meglio, quest'anno dobbiamo fare qualcosa in più, sono sicuro che lo faremo, abbiamo più certezze ed un gioco consolidato, due innesti sono arrivati e qualcun'altro arriverà, la squadra sarà migliore".

Altra domanda per Ancelotti, un bambino chiede all'allenatore se è possibile passare una giornata con la squadra: "Come no! Sarà fatto!"

Prima domanda per Ancelotti: siamo coperti sugli esterni o c'è la possibilità che Mario Rui Vada via? Chi potrebbe sostituirlo? "Buonasera a tutti! Parliamo del momento, il momento è che abbiamo tre terzini, Di Lorenzo, Malcuit ed Hysaj che arriverà il 12, mentre sulla sinsitra due terzini che sono Mario Rui e Ghoulam. L'anno scorso per Faouzi è stato un anno di recupero, si è presentato in condizione ottimale. Non abbiamo intenzione di cedere nessuno, ma se c'è la volontà da parte di qualcuno di intraprendere altre esperienze le prendero in considerazione".

21.16 - Arriva sul palco anche Carlo Ancelotti, accolto dal boato dei tifosi.

21.16 - Ecco che comincia la serata: sale sul palco per primo Giovanni Di Lorenzo, seguito da Ghoulam. Ovazione per l'algerino.

21.13 - Presente in prima fila tutto lo staff di Carlo Ancelotti capitanato dal figlio Davide.

Gentili lettori di TuttoNapoli, buonasera e ben ritrovati! Tra poco Carlo Ancelotti insieme a Faouzi Ghoiulam e Giovanni Di Lorenzo saranno protagonisti dell'incontro con i tifosi presenti a Dimaro per il ritiro del Napoli. Seguite le loro dichiarazioni su TuttoNapoli!