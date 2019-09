LIVE - Ancelotti: "Affrontiamo i più forti d'Italia e d'Europa", Llorente: "Vietato perdere palla con loro..."

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Mister, cosa rappresenta per voi affrontare i campioni d'Europa? "Sarà un buon test, all'inizio del gruppo di Champions. L'obiettivo è passare, ci confrontiamo con i migliori del gruppo e d'Europa. A differenza delle altre, non ha avuto alcun passo falso quindi è un test difficile ma anche eccitante".

L'anno scorso sorprese tutti con Maksimovic, ci sarà qualche novità anche per domani? "Non dobbiamo snaturare la nostra identità, è chiaro che dobbiamo prendere spunto dai problemi avuti contro loro e anche dalle cose positive. L'aspetto difensivo è importante, ma poi c'è la qualità di chi abbiamo che in partite del genere devi mostrare".

Come cambiano i suoi pensieri alla vigilia dello scorso confronto, com'è cambiato il Liverpool? "E' cresciuto il Liverpool, ha tante certezze ora, ma anche noi siamo cresciuti come qualità e conoscenze. Sarà una partita a livello emozionale come l'anno scorso, combattuta, intensa, ci auguriamo dello stesso livello".

Per Llorente, tu che l'hai incrociato spesso in Premier, cosa consiglieresti al mister? "Nessuno, lui lo conosce bene, l'ha studiato meglio di tutti. Servirà una gara perfetta, un grande calcio, senza errori perché loro sono fortissimi quando rubano palla e partono, hanno tante qualità e ti fanno pagare ogni errore".

Immagina un Napoli aggressivo o più attendista? "Immagino una squadra che sappia difendere quando c'è da difendere e attacchi quando c'è da attaccare, o fare possesso. Una partita completa, senza preoccuparsi troppo di controbattere ma imponendo la propria qualità".

Lozano ha avuto un impatto importante, come si sta adattando e cosa può portare? "E' un ragazzo umile, serio, intelligente, ha grandi qualità che ha mostrato finora solo in parte perché è qui da poco. Farà benissimo, non ho dubbi".

Fernando, cosa hai trovato di speciale qui? "Il calore della gente, è pazzesco, appena arrivi subito te lo fanno sentire. E' meraviglioso. Ora non vedo l'ora di fare gol per dedicarlo a loro".

Domani chi parte favorito e perché? "Di solito i campioni d'Europa sono favoriti..."

Il Liverpool è cresciuto dall'anno scorso? Vincerà la Premier? "Sì, come fiducia, consapevolezza, quando si vince la Champions è così. Sta giocando quasi in modo automatico, è uno dei favoriti perché è un'ottima squadra".

Tra due giganti della panchina come si fa a fare la differenza? "La differenza la fanno i protagonisti, gli allenatori possono non fare danni. Ci sono quelli che distruggono le squadre e quelli che non incidono (ride, ndr)".

Per Llorente, avverte ancora rabbia per la finale? Vuole una vendetta sportiva? "E' stato doloroso perdere la finale, certo la vendetta, ma soprattutto è un'opportunità per dimostrare che possiamo stare al loro livello. Dobbiamo giocare ad alto livello".

Con la Samp avevi fuori Manolas, Allan, Milik. La rosa è cresciuta. "Sì, è competitiva in tutti i reparti. Si può competere su tutti i fronti, andiamo avanti passo dopo passo. Ora pensiamo a superare il gruppo, c'è il Liverpool e squadre che si conoscono meno, ma l'obiettivo è passare e possiamo farcela".

Fernando, è ripetibile ciò che ha fatto il Tottenham? "Certo, ma è difficile. Andiamo partita per partita, oltre il Liverpool dobbiamo affrontare altre due avversarie, ma non è mai semplice e se sbagli una gara si complica il girone".

Che ruolo può avere il Napoli in Champions? "Da protagonista, ma il cammino dipende da tanti fattori. Non si può dire dove arriveremo, ma bisogna superare il gruppo e poi si vede".

Il ricordo più intenso col Liverpool? "Sono legato al Liverpool per le più grandi delusioni, '84 poi la Roma e la finale 2005, ma anche le gioie delle vittorie. E' una squadra che però mi ispira simpatia, giocare lì è sempre emozionante per l'ambiente unico che riescono a creare".

Koulibaly e Van Dijk sono i centrali più forti al mondo? "Sì, ce ne sono altri, ma nei migliori ci sono sicuramente loro per qualità, carattere ed esperienza".

In casa sono imbattuti da 3 anni, moltiplicano l'intensità, fuori casa sono più umani. "Sì, il fattore ambientale incide. Anfield incide molto. Domani spero il San Paolo incida allo stesso modo. L'ambiente visto con la Samp è stato molto positivo, speriamo di essere all'altezza. L'anno scorso hanno perso tutte e 3 le gare esterne del gruppo, ma sono passati in casa. Rispetto all'anno scorso però sono più solidi anche fuori".

Fernando, ti piacerebbe l'etichetta di uomo Champions? "Mi piacerebbe aiutare sempre la squadra, sarebbe importante, migliorando ad ogni partita. Ho tanto ancora da migliorare".

La conoscenza reciproca chi può favorire? "Il fatto di conoscerli pesa molto, ma entrambi ci conosciamo bene e quindi si pareggia. Vediamo se ci saranno sorprese dal punto di vista tattico, ma quando provi una sorpresa, fai una cosa che conosci poco e quindi bisogna stare attenti. Il rischio è che possa essere controproducente".

L'anno scorso disse "gliela incartiamo", ora cosa dice? "Non lo so, vorrei uscire da questa gara con la stessa sensazione dell'anno scorso. Nulla di più, forse il risultato non è la cosa più importante. Abbiamo sfiorato il passaggio in un gruppo per tutti impossibile, la delusione ha inciso sul rendimento dei mesi successivi".