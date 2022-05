LIVE - Dimaro 2022, ADL: "Ritiro importante per chi segue l'evoluzione della squadra. Chi resta? Sicuro Anguissa!", Spalletti: "Lì condizioni ideali!"

Premi F5 per aggiornare la diretta e seguire il live

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

Dal 9 al 19 luglio prossimi la SSC Napoli svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale. Si tratta di un legame che si protrae ormai da dodici anni segnando così una sorta di primato da Guinness per club professionistici a livello europeo. L’appuntamento sarà ufficialmente presentato alla stampa tra pochi minuti presso SSC Napoli Konami Training Center a Castel Volturno. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente SSC Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Luciano Spalletti, Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing) e Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida)

13.08 - Inizia la conferenza stampa

13.10 - Viene proiettato un video di presentazione del ritiro

13.13 - Si parte con Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing): "Siamo contenti di annunciare l'undicesimo ritiro del Napoli, ma torniamo ad un ritiro normale, non vediamo l'ora di riprendere con maggiore serenità nei rapporti tra le persone senza le tensioni della pandemia. Abbiamo già ripreso nell'inverno scorso una quasi normalità, anche molti sciatori napoletani ci hanno raggiunto nella stagione invernale e le prenotazione per l'estate sono davvero numerose e quindi fa ben sperare. Organizziamo le cose al meglio, partiamo in anticipo pr far vivere la natura 12 mesi l'anno. Sappiamo l'importanza del ritiro, siamo pronti per la squadra ma anche per i tifosi che vogliono stare vicini alla squadra e vivere la nostra natura".

13.16 - Prende la parola ADL: "E' un ritiro normalizzato, incontro importante con i tifosi che tutti i giorni potranno fare la cronaca degli avvenimenti, siamo in pieno mercato, sarà importante per chi legge, chi segue l'evoluzione della squadra. Ci saranno partite come al solito, la normalizzazione è importante perché avremo possibilità di ospitare più di mille persone in tribuna. L'ultima volta abbiamo avuto 70mila napoletani e ci auguriamo che col ritorno alla normalità senza distanze e limitazioni di riprendere anche in piazza le attività di intrattenimento con un programma che andremo a creare. Sarà un ritiro per un'importante ricostruzione psico-fisica, usciamo da 2 anni davvero poco edificanti per tutti, e quando vedi quelle gare tra Real e City ti riempi di gioia il cuore di poter rivedere in alto anche il calcio italiano. Qualcuno ha detto che è un anno ridimensionato, ma io credo sia la novità con un campionato molto combattuto sia in alto che in basso, siamo in 20, se fosse così facile vincere allora uno vincerebbe sempre, qualcuno l'ha fatto, dirazzando in passato, ma anche lì le cose sono un po' cambiate...".

13.28 - Tocca a Spalletti: "Fare la preparazione in Trentino ci permette di lavorare con un panorama mozzafiato, le Dolomiti sono come auricolari con dentro i suoni di una natura incantevole. Ci torniamo volentieri, ci siamo trovati molto bene, era già una scelta della società ma vale anche per noi. All'Hotel Rosatti abbiamo trovato una sistemazione familiare. Dimaro è a 700mt d'altitudine, le condizioni favorevoli per allenarsi ad una temperatura corretta e di riposare correttamente la notte. C'è il torrente noce con una gradazione di 5-6° per l'immersione muscolare che permette rapidi recuperi dallo sforzo e poi ci creano la zollatura della pista per lavorare con due gruppi contemporaneamente. E' perfetto per il ritiro, quasi 2h da Verona, poi ci si arriva facilmente, il campo è molto vicino all'albergo. Se ci fate trovare anche un vulcano tra quelle montagne allora siamo a posto (ride. ndr)".

Per Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing): vi sentite un modello evoluto di fare un ritiro come negli anni scorsi? "Lavorare insieme ci aiuta, abbiamo capito le esigenze dei tifosi e cercheremo di costruire intorno al ritiro una serie di iniziative per farli star bene. Al centro anche le esigenze sportive perché è un momento molto importante per squadra e società e predisporre attrezzature e rispettare i ritmi della parte sportiva".

Per ADL: c'è attesa per la locandina di Trentino per gli indizi, ogni anno qualcuno c'è e qualcuno no. Chi ci sarà sicuramente? "Io vi potrei fregare, mettendo una carrellata di c'è stato in passo (sorride, ndr). Chi è che deve rimanere? Anguissa sicuramente rimane, va bene?".

Per ADL: ha annunciato tante novità. "Se dovessi svelare tutte le iniziative che stiamo preparando... lo sapranno i visitatori quando arriveranno numerosi. Saranno novità fortissime. Proprio prima di entrare abbiamo organizzato una giornata fantastica, ma non diciamo niente: sarà il privilegio della scoperta".