LIVE - Genoa-Napoli, pre-partita: out Insigne, 4 cambi per Gattuso, Ballardini lancia Pandev

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

19.41 - FORMAZIONI UFFICIALI - 4 cambi rispetto a mercoledì. In attacco torna Petagna, con Politano a destra e Lozano a sinistra, a centrocampo Demme è il vertice basso, le mezzali sono Elmas e Zielinski che tornano titolari. In difesa Manolas e Maksimovic sono la coppia centrale, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui che torna a sinistra. Tra i pali confermato titolare Ospina. Nel Genoa c'è l'ex Pandev in coppia con Destro ed in difesa Goldaniga per l'assenza di Masiello.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All.: Ballardini.

A disposizione: Marchetti, Zima, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguené, Rovella, L. Pellegrini, Eyango, Dumbravanu.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso

A disposizione: Meret, Contini, Rrahmani, Hysaj, Bakayoko, Lobotka, Insigne, Cioffi, Osimhen

Che numeri per il Genoa di David Ballardini, reduce da 2 vittorie di fila ed a caccia della terza consecutiva che manca dal 2018, sempre con Ballardini in panchina. A partire dall'arrivo del nuovo tecnico al Genoa (dal 21/12), il Grifone - riferisce Opta - è la squadra di Serie A con meno gol subiti (4 in 7 match), più clean sheet (4), la miglior percentuale di tiri nello specchio (60%) e la seconda miglior % realizzativa (16%) – è inoltre quinta per media punti (2.0). Un ostacolo ulteriore per il Napoli che si presenterà privo di cinque giocatori chiave.

Oltre all'ottimo momento del Genoa, che vi abbiamo raccontato, i rossoblù vorranno riscattare anche la figuraccia rimediata all'andata che molti giocatori non accettarono già nei minuti finali di quella gara. La sconfitta per 6-0 a Fuorigrotta infatti è la più larga nella storia del Genoa in Serie A addirittura dal 7-0 contro la Juventus che risale al '65. Un'insidia in più per un Napoli con tanti big assenti e ridotto ai minimi termini in tanti ruoli.

Sono stati comunicati i giocatori convocati dal Genoa per la gara di questa sera contro il Napoli di mister Rino Gattuso. Sono 23 gli elementi chiamati da Davide Ballardini per la partita contro i partenopei e non c'è Eldor Shomurodov che quindi non farà parte della rosa serale come pure i difensori Cristian Zapata e Andrea Masiello e l'attaccante Marko Pjaca. Ancora assente il portiere Paleari sostituito da Zima. In squadra quindi i giovani Dumbravanu e Eyango. Torna invece Gianluca Scamacca.

Altri problemi per Gattuso che deve già convivere con l'emergenza in attacco, senza Mertens, Osimhen lontano dalla migliore condizione, Petagna unica punta di ruolo da gestire ed a Genova anche senza Insigne affaticato che partirà dalla panchina. Spazio all'ex Spal con Lozano e Politano nuovamente titolari. Mancherà ancora Fabian: dopo la negatività ieri ha svolto la prima parte delle visite di routine post Covid-19 e oggi le completerà prima di poter tornare ad allenarsi con il gruppo. Nessun problema invece per Demme che si giocherà con Bakayoko il posto da vertice basso con i ritorni di Elmas e Zielinski da mezzali. In difesa non è da escludere l'impiego di Rrahmani, in coppia con Maksimovic considerando anche che Manolas solitamente viene preservato dopo troppi impegni di fila per evitare ricadute muscolari.

Continuano ad arrivare brutte notizie per Rino Gattuso. Già senza rotazioni in diversi ruoli, nel bel mezzo del tour de force - che vedrà il Napoli in campo altre 7 volte tra campionato, Coppa Italia ed Europa League fino a fine mese - il tecnico del Napoli ieri ha perso altre due pedine. Alla positività in mattinata di Ghoulam, dopo un tampone svolto privatamente, nel pomeriggio s'è aggiunta quella di Kalidou Koulibaly, amico inseparabile dell'algerino e pilastro della difesa azzurra tra i migliori in campo anche nella sfida di mercoledì con l'Atalanta. Oltre al Genoa salteranno come minimo anche la semifinale di ritorno con l'Atalanta ed il big-match contro la Juventus.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli!