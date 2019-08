LIVE - Marsiglia-Napoli, pre-partita: Luperto titolare, subito Elmas-Fabian, out Zielinski per influenza

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

20.40 - Non tante scelte per Carlo Ancelotti in panchina, considerando lo stato febbrile per Zielinski, l'addio di Tutino destinato all'Hellas in prestito e Malcuit non convocato. La panchina questa sera sarà composta da: Karnezis, Di Lorenzo, Maksimovic, Chiriches, Mario Rui, Gaetano, Younes, Verdi,

20.30 - Il calcio d'inizio sarà affidato ad Alain Boghossian, doppio ex della sfida visto che lasciò Marsiglia proprio per vestire la maglia del Napoli dal 94 al 97.

20.20 - Squadre in campo per il riscaldamento.

20.10 - In campo le leggende che hanno fatto la storia del Marsiglia per festeggiare i 120 anni del club, grande atmosfera al Velodrome dove sono attesi circa 50mila spettatori.

19.56 - FORMAZIONI UFFICIALI - Ancelotti schiera Luperto in coppia con Manolas mentre a centrocampo ci sono subito Elmas e Fabian.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Kamara, Amavi; Sanson, Strootman, Chabrolle; Sarr, Payet, Radonjic. All. Villas-Boas

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Elmas, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

19.50 - Elmas giocherà dal primo minuto stasera contro il Marsiglia. A riferirlo è Sky che dà le ultime notizie sulla formazione. Debutto per Fabian che rientra dalle vacanze. Luperto e Manolas formeranno la linea difensiva con Hysaj e Ghoulam laterali, davanti a Meret. Avanti Callejon, Insigne, Mertens e Milik.

19.40 - Azzurri arrivati allo stadio, a breve le formazioni ufficiali.

19.37 - Niente Marsiglia-Napoli per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è rimasto in albergo a causa di un attacco febbrile. A riferirlo è lo stesso Napoli attraverso il suo profilo Twitter: "Piotr Zielinski è rimasto in albergo a causa di un attacco febbrile #ForzaNapoliSempre".

Test molto impegnativo, forse il più complicato dell'estate, secondo il giornalista Paolo Del Genio: "L'Olympique Marsiglia è una squadra che avrà mille motivazioni in più, gioca in casa e avranno lo stimolo del compleanno del club. Quella di oggi è la più difficile amichevole delle quattro internazionali. Secondo me i livelli di rischio sono molto alti, servirà un Napoli con la testa versione campionato, ma non so se sarà così e se sia giusto. I test più importanti, invece, sono ovviamente quelli col Barcellona perché sarà interessante vedere la scelta tattica di Ancelotti contro una squadra che gioca come il Barcellona".

Della sfida ne ha parlato anche il presidente De Laurentiis, al seguito della squadra: "“Di estate abbiamo sempre fatto partite interessanti e anche questa lo è. Non tanto per la competitività, ma soprattutto perché diventa un super allenamento. Dobbiamo far girare la squadra e far giocare tutti, e ci dobbiamo preparare anche a quest'estate magnifica statunitense poiché andiamo a giocare due volte con il Barcellona”

Per la gara non sono convocati Tutino, destinato all'Hellas in prestito nelle prossime ore, oltre a Malcuit che sta seguendo un programma di lavoro differenziato e Tonelli per una distorsione al ginocchio. Prima chiamata invece per Elmas, dopo aver saltato il Liverpool per problemi al passaporto.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Marsiglia-Napoli, secondo test internazionale degli azzurri dopo il 3-0 al Liverpool. Il Napoli si ritroverà di scena nella festa del Marsiglia per i 120 anni del club. Oltre 40mila spettatori sono attesi per assistere al match, ma anche per i tanti eventi annunciati all'esterno e per una cerimonia con tutti gli ex del passato. Il calcio d'inizio sarà affidato invece ad Alain Boghossian, doppio ex della sfida visto che lasciò Marsiglia proprio per vestire la maglia del Napoli dal 94 al 97.