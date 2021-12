LIVE - Napoli-Atalanta 2-3 (Malinovskyi 6', Zielinski 40', Mertens 47', Demiral 66', Freuler 72'): secondo tempo in corso

Premi F5 per aggiornare il live e seguire la diretta

84' - Quarto e ultimo cambio per il Napoli: esce Malcuit, entra Politano.

82' - Doppio cambio per l'Atalanta: escono Maehle e Zapata, entrano Djimsiti e Muriel

82' - GIALLO PER ILICIC, entrata in ritardo su Elmas che lo aveva saltato.

77' - MALCUIT! L'esterno azzurro si libera della marcatura in area di Palomino e calcia in porta di destro, palla alta.

76' - MALCUIT! Tiro cross del francese, Musso vola e leva la palla dall'incrocio, calcio d'angolo per il Napoli.

74' - Terzo cambio per l'Atalanta: esce Malinovskyi, entra Pasalic.

72' - ATALANTA IN VANTAGGIO CON FREULER! Ilicic punta Juan Jesus e serve al centro lo svizzero che la piazza nell'angolino.

68' - Doppio cambio nel Napoli: escono Mertens e Lozano, entrano Petagna e Ounas.

66' - PAREGGIO DELL'ATALANTA! Toloi serve in profondità Demiral che scarica una botta terrificante sotto la traversa di Ospina. Rete convalidata dopo il check del VAR per la posizione sospetta del centrale turco.

65' - OSPINA! Dagli sviluppi della punizione colpo di testa di Demiral, colpo di reni di Ospina che alza sulla traversa.

64' - GIALLO PER MALCUIT, il francese tocca la palla ma anche le gambe di Malinovskyi.

59'- ON FIELD REVIEW! Ilicic calcia da fuori area, Mario Rui devia in angolo ma l'arbitro fischia il rigore per l'Atalanta per un tocco di mano inesistente del portoghese. Interviene il VAR e dopo il controllo al monitor Mariani annulla il rigore.

58' - GIALLO PER Rrahmani per un fallo su Zapata.

56' - Secondo cambio per l'Atalanta: esce Pessina, entra Ilicic.

56' - Primo cambio per il Napoli: esce Lobotka per un problema muscolare, entra Demme.

55' - MERTENS! Conclusione da lontanissimo di Dries, palla altissima.

53' - TOLOI! Sugli sviluppi del corner salta più in alto di tutti il capitano dell'Atalanta ma di testa non trova la porta.

53' - ZAPATA! Maehle crossa dalla sinistra, colpo di testa di Zapata che coplisce il palo alla sinistra di Opsina, la palla poi finisce in corner.

50' - Zapata usa il fisico e va al cross, fa buona guardia Ospina che blocca sicuro.

47' - MERTENS!!!! GOOOOOOL GOOOOOOOL!!! Gran tocco di esterno di Malcuit che innesca Mertens in campo aperto, Musso esce ma il belga lo infila!

46' - Primo cambio nell'Atalanta. E' rimasto negli spogliatoi Zappacosta, fuori per scelta tecnica. Dentro Hateboer.

21.47 - Inizia il secondo tempo.

21.31- Finisce qui il primo tempo. Partita vibrante, l'Atalanta parte forte segnando subito con Malinovskyi al 6'. Il Napoli tiene e nel finale della prima frazione si accende, Zielinski al 40' firma il gol del pari.

44' - ELMAS! Recupero alto del Napoli che manda al tiro il centrocampista macedone, fuori di poco.

40' - ZIELINSKI!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Malcuit vola sulla fascia e crossa al centro per Mertens. Sponda all'indietro per Zielinski che calcia e viene murato da Palomino, la palla torna al polacco che buca la porta bergamasca.

40' - PALOMINO! Sugli sviluppi della punizione di Malinovskyi va al tiro il numero 6, sbattendo sul muro azzurro.

33' - LOZANO! El Chucky ci prova ancora, stavolta conclusione dalla distanza che finisce lontana dai pali di Musso.

30' - LOZANO! Il messicano attatta lo spazio centralmente, lancio di Lobotka, diagonale di Lozano bloccato a terra da Musso.

29' - MARIO RUI! Rientra sul sinistro e prova a calciare in porta l'esterno, la difesa dell'Atalanta si salva.

28' - OSPINA! Zappacosta tira forte sul primo palo Ospina respinge, sulla respita arriva il colpo di testa di Zapata, ancora il portiere azzurro blocca a terra.

23' - PESSINA! Sponda di Zapata per l'inserimento di Pessina che calcia verso la porta di Ospina senza centrare lo specchio.

22' - MALINOVSKYI! Rimpallo che favorisce l'ucraino, la palla schizza verso la porta di Ospina che la controlla uscire.

19' - PESSINA! Inserimento centrale del trequartista nerazzurro, conclusione debole e centrale, Ospina blocca senza problemi.

18' - ZAPPACOSTA! Azione insistita dell'Atalanta, Zappacosta ci prova da fuori: palla alta sulla traveersa.

17' - GIALLO PER MALINOVSKYI, altro fallo dell'ucraino su Lobotka.

15' - Malinovskyi va in pressione su Lobotka, commettendo un brutto fallo sul centrocampista slovacco.

12' - LOZANO! Mario Rui mette una palla d'oro sul secondo palo, arrivano Elmas e Lozano in scivolata, il messicano a porta vuota non centra i pali.

10' - Malcuit spinge sulla destra e guadagna un calcio d'angolo.

6' - MALINOVSKYI! ATALANTA IN VANTAGGIO! Zapata difende palla in area sulla sinistra su Rrahmani, palla al centro per Malinovskyi che di sinistro mette la palla all'incrocio.

5' - MERTENS! Di Lorenzo lancia Lozano cross basso per l'accorrete Mertens, tiro rimpallato in calcio d'angolo.

3' - MERTENS! Il belga pressa Musso che rischia di perdere la palla prima di rinviare. Brivido per l'Atalanta.

20.46- Partiti!

20.30 - Politano non cerca scuse prima dell'inizio della partita: "Tante assenze, ma abbiamo rosa ampia e fortissima"

20.20 - Piove ormai da diversi minuti al Maradona.

20.10 - Tutti in campo, ovazione dei tifosi per l'ingresso dei calciatori: poco più di mezz'ora e si comincia.

20.05 - In campo i portieri del Napoli che si stanno riscaldando con Ospina che sarà ancora una volta titolare.

19.55 - Alto coefficiente di difficoltà questa sera: l'Atalanta è pazzesca fuori casa, 4 vittorie di fila e 8 nelle ultime 9 trasferte!

19.50 - Già tanti i tifosi presenti allo stadio Maradona, c'è grande voglia di vincere per tornare primi e scacciare le polemiche post Sassuolo.

19.45 - Spalletti stupisce tutti e cambia modulo, sarà 3-4-3 contro l'Atalanta. Ecco la formazione ufficiale:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Lozano, Mertens, Elmas. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskiy, Zapata. All. Gasperini.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta, match valido per la sedicesima giornata del campionato italiano. Azzurri chiamati a ribaltare la classifica attuale, col Milan che ha battuto la Salernitana e guida ora il campionato a quota 38 punti. L'Inter, intanto, ha battuto la Roma e ha scavalcato il Napoli, che ora è terzo.