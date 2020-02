LIVE - Napoli-Barça, pre-partita: cresce l'attesa, accelerata per gli ultimi biglietti

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

16.57 - Mancano poche ore alla sfida del San Paolo che vedrà di fronte Napoli e Barcellona. Ci sono già lunghe file all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta, dove alle 17 ci sarà l'apertura dei cancelli che consentirà l'ingresso nello stadio. Cresce l'attesa, dunque, per la sfida contro i catalani come mostra la foto scattata dai nostri inviati. (Clicca qui per la foto).

16.45 - Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, sarebbero stati indicati i tre giocatori che dovrebbero finire in tribuna (a causa della panchina corta in Europa) e dunque non dovrebbero partecipare al match contro il Barcellona: Lobotka, Lozano e Karnezis.

16.30 - Per le 17 è prevista l'apertura dei tornelli, in modo da far entrare i primi tifosi, e provare ad evitare le lunghe code in prossimità del fischio d'inizio a causa dei controlli molto accurati.

16.00 - Gran lavoro social del Barcellona, che già da ieri sta pubblicato attraverso i proprio profili Facebook, Instagram e Twitter tante immagini della città di Napoli, di fatto mettendo un scena un vero e proprio racconto della città partenopea. "Napoli bellissima", la clip riassuntiva di un intero tour in città e su Twitter ha replicato anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris con un "Grazie", scritto in lingua catalana, per ringraziare il club blaugrana.

15.45 - Anche in questa giornata, fino al fischio d'inizio, prosegue la vendita libera per Napoli-Barcellona. Nelle ultime ore si registra un'accelerata per quanto riguarda i settori rimasti. Va verso l'esaurimento la Curva B inferiore (un centinaio i biglietti restanti) mentre sono disponibili poche migliaia di biglietti per le Tribune e gli inferiori di Distinti e Curva A inferiore.

15.30 - Dopo la conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Quique Setien ha affidato a Twitter altri suoi pensieri riguardanti il suo esordio in Champions da allenatore nella sfida contro il Napoli: "Il calcio che tanto amo mi regala questa volta una serata di Champions piena di passione, in uno scenario magico come il San Paolo", ha scritto l'ex Betis.

15.15 - Terminato il pranzo Uefa di Napoli e Barcellona. Dopo la dirigenza blaugrana, che non ha parlato ai cronisti presenti all'esterno di Villa D'Angelo, anche il presidente De Laurentiis ha lasciato la struttura senza parlare ai giornalisti, seguendo dunque la strada del silenzio a poche ore dall'importante match di stasera contro i blaugrana.

Il Napoli non ha segnato solo in una delle ultime 20 gare casalinghe giocate in Champions al San Paolo (lo 0-0 contro la Dynamo Kiev nel 2016). Sempre in casa, gli azzurri arrivano a questa sfida con una striscia di 7 risultati utili consecutivi (5 vittorie e 2 pareggi): l'ultimo ko interno è quello contro il City (2-4) nel 2017. Di contro, il Barcellona arriva da 11 qualificazioni di fila ai quarti di finale di Champions (la striscia più lunga del torneo), ma attenzione al rendimento esterno: i catalani hanno vinto solo una delle ultime 8 trasferte di Champions in gare ad eliminazione diretta (2 pari e 5 ko nel parziale) e risale ad aprile nell'1-0 di Manchester contro lo United. Contro le italiane, infine, l'ultima vittoria esterna del Barcellona risale ad aprile 2006 (1-0 a San Siro contro il Milan) e da allora ha totalizzato 1 pari e 4 ko.

Sul momento dei catalani, s'è espresso bene Gattuso, ironizzando sulle fantasiose analisi della stampa nelle ultime settimane. Rispetto al sorteggio, però, qualcosa è cambiato e può essere più che un appiglio. C'è da dire innanzitutto che è cresciuto il Napoli, che ha dimostrato di saper giocare queste partite, col sacrificio di Insigne e Callejon per un 4-5-1 che ad esempio ha concesso zero occasioni a Juve e Inter, ripartendo poi con un fraseggio di qualità dal basso ben ragionato più che la classica ripartenza provinciale. E gli avversari, inoltre, hanno avuto qualche problema, testimoniato dal cambio in panchina, difficoltà con le medio-piccole in campionato e soprattutto tanti infortuni: su tutti quello di Suarez, ma anche di Dembele che era la prima, e forse unica, alternativa. Situazioni che alzano leggermente le possibilità del Napoli, rispetto a quelle al momento del sorteggio, ma che non cambiano la sostanza col Barcellona favorito e con Messi capace di rimediare da solo anche nelle occasioni in cui la squadra viene messa sotto pesantemente.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti dal San Paolo alla diretta testuale di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. L'attesa è finita. Al San Paolo arriva il Barcellona per una gara dal fascino sconfinato e che resterà in ogni caso nella storia del Napoli. A Fuorigrotta sarà di scena Leo Messi, che non ha nascosto pubblicamente di essere informatissimo sullo stadio, la passione del tifo e della città, col suo amico Lavezzi da anni fedele informatore. L'argentino non ha nascosto di aver persino temuto di non far visita al tempio di Diego, e chiaramente ci terrà tantissimo a lasciare il segno. Così come il Barcellona va a chiudere il lungo elenco di big incrociate dal Napoli in questo meraviglioso decennio in Champions. Se da un lato il sorteggio è stato nuovamente improntato al peggio possibile, dall'altro il Barça è la squadra che l'ultima generazione sognava al San Paolo dopo le tante amichevoli estive.