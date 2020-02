FOTO - San Paolo griffato Champions, anche l’Uefa innamorata sui social

Cresce l'attesa per il match di stasera tra Napoli e Barcellona. Dalle 17 cancelli aperti al San Paolo e già tante persone che sono accorse a Fuorigrotta per la partita, con l'impianto già addobbato a festa per l'evento di stasera. Gli scatti del San Paolo sono stati pubblicato anche sui social dal profilo Twitter della Uefa Champions League, incantato proprio dallo stadio partenopeo a poche ora dalla gara.