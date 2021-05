LIVE - Napoli-Cagliari 1-0 (13' Osimhen): azzurri in vantaggio!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

24' - Duro scontro testa contro testa tra Zappa e Koulibaly. Entrambi a terra.

22' - E' sempre il Napoli a tenere il pallino del gioco, il Cagliari non riesce a costruire una manovra offensiva.

20' - Lozano salta Nainggolan e si accentra. Fa partire il mancino, palla a lato.

17' - Demme apre a destra per Fabian, che serve Lozano che però è in fuorigioco.

13' - GOOOOOL DEL NAPOLIII! Demme lancia in verticale Osimhen. Il nigeriano controlla col destro, difende il pallone e calcia col sinistro battendo Cragno. 1-0 Napoli!

11' - Hysaj verticalizza per Insigne, ma Ceppitelli è in vantaggio e lascia che il pallone termini sul fondo.

9' - Calcio d'angolo battuto corto: palla per Demme che scodella al centro. Osimhen colpisce di testa ma non centra lo specchio della porta.

6' - Insigne salta due uomini e mette in mezzo per Lozano. Cragno lo anticipa coi pugni.

4' - Demme subisce un contatto in area con Godin e resta a terra. Tutto regolare secondo l'arbitro.

2' - Partita iniziata subito con grandi ritmi da una parte e dall'altra.

15.01 - PARTITI! Inizia il match

14.55 - Squadre in campo

14.35 - Alfred Duncan, centrocampista del Cagliari, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi è una delle partite più belle da giocare, contro una squadra forte e organizzata. Non possiamo pensare alla prossima gara col Benevento, oggi è più importante. Siamo concentrati al massimo su questo match, soltanto quando sarà finito penseremo alla partita successiva".

13.55 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Cagliari, match delle 15 valido per la 34ª giornata di Serie A. Rino Gattuso vara tre cambi rispetto a Torino e ripropone Osimhen al centro dell'attacco. In difesa torna al centro, dopo la squalifica, Manolas che farà coppia con Koulibaly; sugli esterni i confermati Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo Fabian torna a prendersi il posto da titolare al fianco di Demme. In avanti Lozano vince il ballottaggio con Politano e parte dal 1', a completare il pacchetto dei 3 i soliti Zielinski e Insigne. Prima punta Osimhen, preferito ancora a Mertens. Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Deiola, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti All.: Semplici.

Piotr Zielinski con la continuità trovata quest'anno continua a scalare la classifica di presenza della storia azzurra. Quest'oggi contro il Cagliari raggiungerà la presenza numero 234 dopo cinque stagioni in azzurro, raggiungendo il 30esimo posto di Josè Altafini a quota 234 (ma dopo 7 stagioni a Napoli). Passo in avanti anche per Lorenzo Insigne alla numero 393, avvicinando il quarto posto di Ferrario con 396 gare.

Che inizi da titolare o dalla panchina, Dries Mertens è pronto a mettere di nuovo la sua firma contro il Cagliari. L'attaccante del Napoli è a quota 9 gol in questo campionato e cerca la doppia cifra per diventare il terzo giocatore della storia azzurra a raggiungerla in cinque stagioni differenti (insieme a Vojak e Maradona). Ma non solo: proprio il Cagliari è una delle sue vittime preferite con 10 gol realizzati a sardi e - riferisce Opta - solo altre 3 volte un azzurro è andato in doppia cifrta contro un avversario: Antonio Vojak contro la Triestina (13), Gonzalo Higuaín contro la Lazio (11) e lo stesso Mertens contro il Bologna (11).

Gattuso per la sfida di quest'oggi recupera Manolas al centro della difesa, in coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra ancora favorito su Mario Rui. A centrocampo altro rientro: Fabian si riprende il posto al fianco di Demme mentre in attacco, con Insigne e Zielinski inamovibili, si va verso una conferma ed una novità: Osimhen dovrebbe partire di nuovo dal primo minuto, con Mertens dunque subentrante, mentre a destra potrebbe toccare a Lozano, out dai titolari dalla sfida dello Stadium di inizio mese. Politano, come il belga, da subentrante può rappresentare un'arma in più per Gattuso per raccogliere l'intera posta in palio, fondamentale per alimentare la corsa Champions.

Il Napoli riceve il Cagliari con la fiducia di chi è reduce da tre vittoria nelle ultime quattro e più in generale da sette successi ed un pareggio (con l'Inter capolista) nelle ultime nove. La squadra di Gattuso è padrona del proprio destino perché con quattro vittorie ed un pareggio sarebbe matematicamente in Champions, considerando gli scontri diretti delle rivali, il calendario lascia ben sperare ma un solo errore potrebbe vanificare tutto lo sforzo degli ultimi mesi. Per questo il tecnico azzurro ha insistito proprio sull'aspetto mentale in vista del primo dei cinque incroci con medio-piccole, come il Cagliari, a caccia di punti pesantissimi per la salvezza.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari!