LIVE - Napoli-Pescara, pre-partita: si torna al San Paolo, out Milik e gli esuberi

Dal sito ufficiale del club azzurro arrivano i convocati per la sfida in programma a Fuorigrotta: mancano Milik, Llorente, Ounas, Malcuit e Younes. I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.

Il match sarà trasmesso in pay per view su Sky al canale 251 o in diretta testuale, con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Amici di Tuttonapoli.net, buona sera e benvenuti dal San Paolo a Napoli-Pescara, penultimo test pre-campionato degli azzurri