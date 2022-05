LIVE - Osimhen a KKN: "Scudetto? Più delusi dei tifosi, ma ci riproveremo l'anno prossimo!"

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha toccato svariati temi.

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha toccato svariati temi. L'attaccante nigeriano ha cominciato da un bilancio su quest'annata in cui il Napoli stava lottando per lo Scudetto: "Siamo molto delusi per non aver lottato per lo Scudetto fino alla fine. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché il prossimo anno lotteremo ancora per lo Scudetto".