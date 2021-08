LIVE - Sorteggio EL: le quattro fasce aggiornate in tempo reale, Napoli in prima ma tante insidie in terza!

Domani (ore 12, live su Tuttonapoli.net), il Napoli conoscerà il suo girone di Europa League. Quest'anno la competizione sale enormemente di livello, con le squadre che da 48 diventeranno solo 32, ma soprattutto con gironi che si preannunciano avvincenti fino all'ultima giornata perché le prime voleranno direttamente agli ottavi per un doppio balzo mentre le seconde dovranno giocare i sedicesimi e peraltro contro le terze dei gironi di Champions League. Sarà corsa fino all'ultimo anche per evitare l'ultimo posto: le terze classificate d'EL infatti 'scenderanno' in Conference League.

In attesa della definizione dell'ultimo turno playoff, vi forniamo già il quadro delle quattro fasce (che aggiorneremo in tempo reale). Il Napoli è la seconda squadra della competizione per ranking, ovviamente certo della prima fascia, ma questo non è garanzia di un girone agevole. Le insidie infatti non mancano: in seconda fascia infatti è già certo il Leicester, mentre in terza dovrebbero esserci insidie come Psv, Marsiglia, West Ham o Real Sociedad e pure dalla quarta fascia non manca l'insidia Galatasaray (che però è atteso dalla gara del ritorno del play-off).

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20.55

*in campo al playoff

PRIMA FASCIA

1 Lione 76.000

2 Napoli 74.000

3 Bayer Leverkusen 57.000

4 Dinamo Zagabria 44.500

5 Lazio 44.000

6 Slavia Praga 43.500/Legia 11.000 *PLAYOFF

7 Olympiacos 43.000 *PLAYOFF

8 Monaco 36.000

SECONDA FASCIA

1 Braga 35.000

2 Celtic 34.000/AZ *PLAYOFF

3 Eintracht Francoforte 33.000

4 Stella Rossa 32.500 *PLAYOFF

5 Leicester 32.000

6 Glasgow Rangers 31.250

7 Lokomotiv Mosca 31.000

8 Genk 30.000

TERZA FASCIA

1 Psv 29.000

2 Ludogorets 28.000

3 Marsiglia 28.000

4 West Ham 20.113

5 Real Sociedad 19.571

6 Real Betis 19.571

7 Fenerbahce 19.500

8 Spartak Mosca 18.500

QUARTA FASCIA

1 Sparta Praga 17.500

2 Rapid Vienna 17.000

3 Galatasaray 17.000 *PLAYOFF

4 Midtjylland 13.500

5 Ferencvaros 13.500

6 Royal Antwerp 10.500/Omonia Nicosia 5.500 *PLAYOFF

7 Sturm Graz 7.165 *PLAYOFF

8 Brøndby 7.000