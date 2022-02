LIVE - Spalletti in conferenza: "Sono più forti di noi e Xavi è più bravo di me"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cade il Napoli, sconfitto nettamente per 4-2 dal Barcellona al Maradona. A breve il commento in conferenza stampa di Luciano Spalletti

Ci possono essere dei risvolti psicologici dopo questa sconfitta? "Al netto di qualche episodio, bisogna essere onesti e dire che loro sono più forti di noi. Sicuramente ci sono state delle complicazioni per noi che vanno ad aggravare questa differenza che c'è e che c'è stata. Io sono meno bravo di Xavi, gli faccio i complimenti e sono realista. Vado a non essere peggiorato da quella che è stata la sua vittoria contro di me, la gestisco in maniera corretta riconoscendo che sono inferiore. Gli faccio anche un regalo e poi vado a riprendere quello che è il livello che io devo giocare contro altre squadra, nella situazione che mi gioco ancora molto per quanto mi riguarda".