LIVE - Universiadi, cerimonia d'apertura al San Paolo: impianto già gremito

Con la torcia, che farà il suo ingresso al San Paolo alle 21, si apriranno ufficialmente le Universiadi. Sono attese oltre 40mila persone per assistere alla cerimonia che, alla vigilia, si è caratterizzata per un certo nervosismo tra Regione e Comune. Sarà presente il capo dello Stato Sergio Mattarella mentre il governo sarà rappresentato dal vice premier Luigi Di Maio, dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti e da numerosi ministri che prenderanno posto accanto fra gli altri al presidente del Coni Giovanni Malagò. Non ci sarà invece il premier Conte. Biglietti esauriti da giorni ma la diretta di Rai2 consentirà di non perdere lo spettacolo in cui si esibiranno anche Malika Ayane, Andrea Bocelli ed Anastasio. Mentre in tribuna d'onore è attesa Noemi, la bimba di quatto anni ferita in un agguato a piazza Nazionale il 3 maggio scorso.