Lobotka: "Che sofferenza stare fuori le ultime gare! Scudetto? Ancora non mi rendo conto..."

Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale slovacca, parlando della sua condizione fisica e del secondo scudetto conquistato con il Napoli: “Fisicamente mi sento meglio e riesco a camminare, ma non corro da quando mi sono infortunato con il Napoli. Domani farò una risonanza magnetica per avere maggiori informazioni. La stagione è stata molto impegnativa, e le ultime partite sono state difficili anche dal punto di vista mentale, poiché non ho potuto essere in campo con i miei compagni.

Lobotka ha anche condiviso i suoi pensieri sul suo infortunio: “Ora è complicato per me valutare a che punto sia il mio recupero. Non ho corso e non sono sicuro delle reali condizioni della mia caviglia. Devo dire, però, che ha sicuramente resistito durante i festeggiamenti! (ride) L’atmosfera è stata incredibile, così come le celebrazioni. Sto ancora cercando di metabolizzare quanto abbiamo realizzato. L’emozione che ho provato è indescrivibile.”