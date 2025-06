ADL: "Faremo di tutto per lo Scudetto", Spalletti rivela perché reagì in quel modo

"Faremo di tutto per riportare lo scudetto a Napoli" disse il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella famosa conferenza di fine stagione 2021/22 con accanto Spalletti che reagì con un'espressione divenuta poi celebre. Un'espressione che tutti ricordano. Nel suo libro, lo stesso allenatore svela cosa avesse pensato in quel momento, cosa lo avesse portato a reagire in quel modo.

"Bene, se l'ambizione è questa, se abbiamo un presidente così esigente e tosto, e visto che gli scudetti si vincono con i calciatori forti, c'è da essere ottimisti. Partiranno calciatori forti, vorrà dire che ne arriveranno di ancora più forti", si legge nel libro. Eccolo, dunque, il pensiero dell'attuale ct dell'Italia alla vigilia dell'annata tricolore svelato nel suo libro appena uscito dal titolo 'Il paradiso esiste...ma quanta fatica'.