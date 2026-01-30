Ultim'ora Lookman vicino all'addio! Sky: l'Atalanta blocca Sulemana e il Napoli vira su Alisson Santos

Kamaldeen Sulemana è un'idea del Napoli per l'attacco in questo mese di gennaio, ma l'Atalanta è vicina alla cessione di Ademola Lookman al Fenerbahce e così la Dea ha bloccato l'uscita del classe 2002. A questo punto il Napoli torna a virare su Alisson Santos dello Sporting di Lisbona.

Le ultime arrivano direttamente da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il proprio account X: "Con Sulemana bloccato dalla partenza di Lookman, gli azzurri continuano a lavorare con lo Sporting CP per Alisson Santos".