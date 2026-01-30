Ultim'ora
Lookman vicino all'addio! Sky: l'Atalanta blocca Sulemana e il Napoli vira su Alisson Santos
Kamaldeen Sulemana è un'idea del Napoli per l'attacco in questo mese di gennaio, ma l'Atalanta è vicina alla cessione di Ademola Lookman al Fenerbahce e così la Dea ha bloccato l'uscita del classe 2002. A questo punto il Napoli torna a virare su Alisson Santos dello Sporting di Lisbona.
Le ultime arrivano direttamente da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il proprio account X: "Con Sulemana bloccato dalla partenza di Lookman, gli azzurri continuano a lavorare con lo Sporting CP per Alisson Santos".
Pubblicità
In primo piano
Ultim'oraLookman vicino all'addio! Sky: l'Atalanta blocca Sulemana e il Napoli vira su Alisson Santos
Copertina TuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
31 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Fiorentina
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com