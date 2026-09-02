Ufficiale Di Lorenzo ha rinnovato fino al 2030: l'annuncio della SSC Napoli

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La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2030. Il 24 agosto 2019 Di Lorenzo fa il suo esordio in maglia azzurra in occasione del successo esterno, al Franchi, contro la Fiorentina. Una settimana più tardi arriva il suo primo sigillo nella trasferta di Torino al cospetto della Juventus. Ha collezionato 307 presenze con 20 gol. Ha vinto con i colori azzurri 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Capitano!