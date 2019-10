Lozano torna protagonista col Messico: (due) assist da sballo, gol e rigore sbagliato contro Bermuda

Prima un assist, poi la gioia personale. Pochissimi minuti dopo, persino un rigore sbagliato. E alla fine un altro assist. E' stata una notte ricca di emozioni quella che ha vissuto Hirving Lozano, trascinatore del Messico nella vittoria in trasferta contro le Bermuda. Al Bermuda National Stadium finisce 5-1 per El Tri, un risultato che vale la vetta del girone di CONCACAF Nations League, l'equivalente di Nord e Centro America della nostra Nations League. Facendo la conta, dunque: due assist, un gol e un errore dagli undici metri. Serata a dir poco movimentata.

PROTAGONISTA - Se al Napoli sta facendo ancora fatica, con la maglia della nazionale El Chucky continua ad essere il protagonista assoluto, spesso e volentieri MVP delle partite. Come ieri, al di là del penalty sbagliato. Perché il suo assist in apertura di incontro, indirizzato ad Antuna, è una giocata che in pochi hanno: corridoio verticale, quasi introvabile, e giri giusti. Dopo un'ora di gioco, poi, la rete che mette in ghiaccio la partita: inserimento e destro a battere il portiere. Di Macias (doppietta) ed Hector Herrera, anche quest'ultimo servito proprio dall'ex PSV.