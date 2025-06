Video Luca Marianucci è a Villa Stuart: visite mediche, poi firma e annuncio

vedi letture

E' il giorno di Luca Marianucci al Napoli. Il difensore classe 2004, che arriverà dall'Empoli per una cifra intorno ai 9mln di euro e rappresenterà un Under da inserire in organico come quarto centrale difensivo, è arrivato pochi minuti fa a Villa Stuart per svolgere le visite mediche per conto del club partenopeo. Qualche tifoso ad accoglierlo per scatti selfie. Con il centrale anche membri dell'entourage del suo agente, Mario Giuffredi.

Al termine delle visite di ritiro è prevista la firma sul quinquennale con il Napoli ed il classico annuncio di Aurelio De Laurentiis e del club azzurro. Luca Marianucci già ieri ha parlato da giocatore del Napoli in una lunga intervista: “Fosse per me inizierei il ritiro già domani. La testa e i pensieri sono già proiettati all’avventura che sta per incominciare. Sarà una grande emozione. Sono orgoglioso del fatto che un club importante e di grande livello come il Napoli mi abbia cercato e voluto. Come è andata la trattativa? È successo tutto molto velocemente, come un fulmine a ciel sereno. Dopo la partita al Maradona ho fatto quattro chiacchiere con capitan Di Lorenzo e Politano, che mi avevano detto ‘Ti aspettiamo presto’. Sono stati molto carini: mi hanno fatto sentire subito a mio agio e uno di loro. Adesso non vedo l’ora di conoscere tutti i miei nuovi compagni di squadra”. Ecco il video di Marco Campanella: