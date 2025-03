Lucca è più di una tentazione per ADL, Repubblica: "Con questa cifra si può prendere"

. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che individua in Lorenzo Lucca un profilo giusto per il club azzurro

Un attaccante centrale è sicuramente una priorità del Napoli in vista del prossimo mercato estivo. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che individua in Lorenzo Lucca un profilo giusto per il club azzurro: "Il Napoli pensa ad un giovane di livello da affiancare a Romelu Lukaku per completare un tandem importante. Lorenzo Lucca è più di una tentazione. Al club di De Laurentiis piaceva già la scorsa estate, poi l’interesse non si è trasformato in una trattativa.

Nel frattempo il bomber dell’Udinese è cresciuto molto nel corso di questo campionato e ha già raggiunto la doppia cifra (è a quota 10) tanto da attirare pure l’interesse del ct Luciano Spalletti. Il costo è elevato, almeno 30 milioni di euro, ma il Napoli ha da sempre buoni rapporti con l’Udinese. Lucca piace anche all’Inter e al Milan, quindi si prospetta un bel confronto di mercato per aggiudicarsi il 24enne di Moncalieri che sembra pronto al salto in una big".