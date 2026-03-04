Flop Lucca, Sky: ai margini della rosa! Scarso feeling col tecnico del Nottingham

vedi letture

Lorenzo Lucca sta assistendo dalla tribuna alla sfida contro il Manchester City e il Nottingham Forest.

Come già accaduto nell'ultimo turno di Premier contro il Brighton, Lorenzo Lucca sta assistendo dalla tribuna alla sfida contro il Manchester City e il Nottingham Forest. L’attaccante di proprietà del Napoli non è nemmeno in panchina, segnale evidente di una situazione complicata. Alla base della decisione ci sarebbe uno scarso feeling con l’allenatore, oltre a un comportamento che avrebbe deluso l’ambiente tecnico.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in Inghilterra si parla ormai di una posizione ai margini della rosa in maniera stabile. Lucca sarebbe considerato l’ultima scelta per i prossimi impegni stagionali, con prospettive sempre più incerte sul suo impiego nel finale di stagione. Il mancato riscato del prestito e il suo ritorno a Napoli a fine stagione sembra inevitabile.