Ufficiale Napoli-Torino, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e D'Aversa

Conte deve fare a meno dell'infortunato Lobotka e rilancia dal primo minuto Gilmour in mezzo al campo, a far coppia con lo scozzese sarà Elmas.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Torino, anticipo della 28esima giornata di Serie A. Conte deve fare a meno dell'infortunato Lobotka e rilancia dal primo minuto Gilmour in mezzo al campo, a far coppia con lo scozzese sarà Elmas. Tra i pali torna Milinkovic-Savic, davanti a lui riposa Beukema, al posto dell'olandese gioca Olivera da braccetto di sinistra. Completano il reparto difensivo l'ex di giornata Buongiorno e Juan Jesus, che si sposta dal centro al centro-destra. Sulle fasce confermati Politano e Spinazzola, così come i tre davanti. Quindi Hojlund guida l'attacco, alle sue spalle Vergara e Alisson Santos.

NAPOLI (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Lukaku, De Bruyne, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Anguissa.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Kulenovic, Adams, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie.