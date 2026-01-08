Ultim'ora Lucca vuole giocare di più! Sky: Il Napoli rinegozia accordo con l’Udinese e valuta due punte

vedi letture

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe essere lontano da Napoli già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro avrebbe di fatto già rinegoziato gli accordi con l’Udinese e sta cercando di venire incontro alle richieste del giocatore, desideroso di avere maggiore spazio. Intorno all’attaccante non manca l’interesse: Roma, Benfica e Nottingham Forest seguono con attenzione l’evolversi della situazione.

La possibile partenza di Lucca, però, impone al Napoli di muoversi sul mercato in entrata, anche perché Lukaku non è ancora pronto e, come riporta l’emittente satellitare, non dovrebbe tornare disponibile prima di febbraio. I nomi valutati per sostituirlo portano entrambi alla Roma: Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. L’operazione non sarebbe necessariamente legata a uno scambio diretto: i giallorossi sono alla ricerca di un attaccante, stanno trattando Raspadori e Zirkzee e potrebbero decidere di cedere uno tra Ferguson e Dovbyk al Napoli. Resta però da capire quanto peserà l’infortunio dell’ucraino, che starà fermo ai box per almeno un paio di settimane. Un dettaglio che potrebbe influenzare le valutazioni finali di Antonio Conte sulla scelta dell’attaccante.