Lukaku, l'allarme de Il Mattino: "Calvario senza fine, ritorno in campo lontanissimo"

Un ritorno ancora lontano: così l'edizione odierna de Il Mattiino scrive su Romelu Lukaku. Così il quotidiano sul rientro del centravanti belga: "Il lungo viaggio dentro il tunnel dell'infortunio, inseguendo con ammirevole tenacia l'obiettivo della guarigione, non è ancora finito. Lukaku va in tribuna con il Verona. Ed è un calvario senza fine.

L'illusione del recupero lampo svanisce dietro le ferite di un infortunio pesantissimo e di un'età che non aiuta nella guarigione. Anzi, la rallenta. Ormai sono trascorsi cinque mesi dall'infortunio choc di Castel di Sangro e Big Rom, 32 anni, è lontanissimo dal ritorno in campo. La preoccupazione c'è, anche perché quelli del suo staff era sicuri che avrebbe rimesso piede in campo già a dicembre. Macché! 190 minuti, poi, sono una chimera".