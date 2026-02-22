Calvarese demolisce il VAR Aureliano: “Sbaglia sia a revocare rigore che sul 2-0!”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, tramite un tweet sul suo profilo X ha demolito le decisioni del varista Gianluca Aureliano in Atalanta-Napoli: "Il VAR sbaglia due volte: prima a intervenire per revocare il rigore per gli ospiti, poi - al contrario - quando non richiama Chiffi per convalidare il gol dello 0-2, dimostrando zero uniformità".