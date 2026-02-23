Podcast Il punto del Direttore: "ADL deve parlare! Oltre l'errore sul 2-0, violato protocollo sul rigore"

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha parlato nel post-partita di Atalanta-Napoli nel corso di 'Napoli in Campo' su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Gli errori arbitrali hanno compromesso la partita: "È giusta l'indignazione dei tifosi. È un discorso super partes quello che dobbiamo fare, tutte le testate nazionali stanno parlando del disastro accaduto a Bergamo, che ha falsato totalmente la partita. Qui parliamo di una partita che poteva tranquillamente essere sul 2-0, il Napoli per 15 volte quando in vantaggio nel punteggio l'ha conservato: erano tre punti in cassaforte, l'Atalanta non aveva dato dei segnali. È la classica partita totalmente falsata dalla direzione arbitrale. Secondo me non bisogna fare l'errore di fossilizzarsi solo sul secondo gol, che è un errore clamoroso dove l'arbitro fa continuare l'azione proprio per far intervenire il VAR in caso di gol. Perché si è ripreso subito il gioco senza check? Non capisco, come ha detto Manna, si è ripreso subito al punto da farci credere che il check non ci sia stato. Io insisto anche sul rigore che non deve passare in cavalleria: è una violazione del protocollo! Il VAR non può intervenire in quel caso! Ce l'hanno raccontato tante volte quando è successo contro il Napoli: 'Resta la decisione di campo, il contatto lo valuta l'arbitro...'. Potremmo citare tanti episodi, i grandi commentatori arbitrali ci hanno detto che l'entità la valuta l'arbitro e il VAR può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore. Su Hojlund il contatto c'è stato, l'arbitro ha fischiato, non c'è una simulazione. Io sono curioso di aspettare entrambi gli audio, non è che fanno i taglia e cuci che vogliono loro. Quella è una violazione del protocollo, Hojlund non simula ma trova un ostacolo di fronte a sè, c'è il contatto. Si può dare come non dare, secondo me non andava dato, ma nel momento in cui l'arbitro lo fischia il VAR non può intervenire. Questo non scagiona del tutto Chiffi, perché gli arbitri devono cacciare la personalità! Chiffi aveva visto qualcosa e al VAR avrebbe dovuto chiedere di vedere altre immagini. Se vai al monitor è per vedere qualcosa o no? Neanche chiedono di vedere altre immagini o di andare indietro, cinque secondi e fanno il signor sì. Nonostante il VAR stanno riuscendo a falsare tutte le partite. Nessun complotto o malafede, per carità, ma la partita è falsata".

Ormai non si riesce più a parlare di campo: "Io sono contento che Manna abbia preso posizione, ma dall'altro lato devo dire che forse è un po' tardiva. In Napoli-Verona Manna dov'era? De Laurentiis dov'era? Aspettano che il Napoli si faccia rubare la qualificazione Champions per intervenire? Loro sentiranno mancare la terra sotto i piedi solo quando il Napoli verrà risucchiato al quinto posto? Guardate che siamo lì, se la Roma vince... Per fortuna la Juventus ha perso punti, ma è risalito il Como. Il Napoli non ha più margini d'errore adesso, quindi cosa si aspetta? Io resto convinto che il Napoli con la settimana tipo ha il dovere di andare in Champions League, ma intanto qui mancano tre punti della tranquillità. Ora risale anche l'Atalanta. Ma De Laurentiis cosa aspetta? Perché non parla? Apprezzo Manna che è andato a parlare anche con toni forti, però il Napoli non ha subito un errore arbitrale bensì una violazione di protocollo. Non credo che in due secondi il VAR abbia rivisto quel tocco di Hojlund eventuale, e non credo che il VAR potesse intervenire per revocare il calcio di rigore. Il tocco c'è, il VAR non può intervenire. Ora, va bene Manna, però bisognava farsi sentire un po' meno, da Napoli-Verona dove anche lì c'è un errore di protocollo. La situazione ora rischia di aggravarsi molto, se poi a fine anno il Napoli resta fuori per un punto andiamo a citare gli episodi arbitrali? Lì poi sarà troppo tardi".