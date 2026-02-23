La rabbia per il furto di Bergamo su Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 8!

vedi letture

Pronti ad un'altra giornata tutta azzurra insieme dopo il furto di Bergamo? Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà dalle 8 con Salvatore Amoroso e Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli”. Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con il direttore Antonio Gaito e Christian Marangio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con il gruppo di "Passionapoli" di Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per l'app per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)

Qui per le Smart Tv Android