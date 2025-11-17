Lukaku pronto a bruciare le tappe: nel mirino la sfida alla sua ex squadra
Big Rom brucia i tempi di recupero. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Romelu Lukaku sta spingendo forte per tornare a disposizione entro la fine del mese. L’attaccante belga, al momento ancora impegnato in un percorso individuale, mira a rientrare in gruppo al più presto per strappare una convocazione già per il match del 30 novembre contro la Roma, la sua ex squadra.
Il quotidiano spiega così la situazione: "Dopo due giorni di riposo, Lukaku ha ripreso ad allenarsi in solitaria senza soste, con l’obiettivo dichiarato di completare il recupero entro fine mese. La tabella di marcia iniziale prevedeva un ritorno in gruppo in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan, fissata per il 18 dicembre, indicata come data chiave per il pieno rientro".
