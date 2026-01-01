Radio TN

Il 2026 inizia col botto, Radio TuttoNapoli da oggi è nelle auto col DAB Campania!

Il 2026 inizia col botto, Radio TuttoNapoli da oggi è nelle auto col DAB Campania!
Ieri alle 22:33In primo piano
di Redazione Tutto Napoli.net

Appena un mese dopo la sua nascita, Radio Tutto Napoli cresce ancora ed aumenta la propria offerta di fruizione. Ora infatti potete seguire la prima radio tematica sul Napoli non solo dalle nostre App per Iphone e Android o dal sito in video, ma anche dalle vostre auto fornite di DAB e quindi senza cavi o bluetooth.

Da oggi ci trovate sul DAB+ in Campania cercando semplicemente "RadioTuttoNapoli" (tutto attaccato) dalla lista delle radio digitali. Memorizzala subito tra le tue preferite! In caso di problemi o segnalazioni scrivi a redazione@radiotuttonapoli.net. Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, sempre live, non vi lascia mai soli e vi accompagna con ogni modalità di fruizione. 