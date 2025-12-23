Parte la diretta su Radio TuttoNapoli! Dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

Pronti ad iniziare una giornata tutta azzurra dopo il trionfo in Supercoppa? Parte il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Inizieremo alle 8 e lo faremo con la rassegna stampa in “Buongiorno Napoli” con Francesco Carbone ed Arturo Minervini.

Alle 9.00 due ore con “Il “Bar di TuttoNapoli" con Salvatore Amoroso ed i suoi ospiti fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con i nostri Gennaro De Lena e Christian Marangio che alle 15 passeranno il testimone a Napoli Talk con Antonio Gaito, Antonino Treviglio, Davide Baratto ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con "Napoli nel mondo", un’ora di grande passione e partecipazione con Christian Marangio e Roberto Stanzione ed i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

