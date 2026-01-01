Ultim'ora Non solo Lucca, anche Lang può partire a gennaio! Sky: il Napoli valuterà offerte

Il mercato invernale potrebbe portare novità importanti in casa Napoli. Non c’è solo Lorenzo Lucca tra i possibili partenti: anche Noa Lang è finito sotto osservazione e il club è pronto a valutare eventuali offerte. Lo riferisce Sky Sport, sottolineando come entrambi gli attaccanti possano lasciare gli azzurri già a gennaio.

Arrivati in estate con aspettative alte, Lucca e Lang non sono riusciti fin qui a incidere con continuità. Un rendimento al di sotto delle attese che ha spinto la società a riflettere sul loro futuro. Il club azzurro non esclude operazioni in uscita durante la sessione invernale. Al momento non ci sono trattative avanzate né destinazioni definite, ma la dirigenza è pronta a prendere in considerazione soluzioni adeguate per entrambi ed eventuali offerte.

Queste le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Lang arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento".